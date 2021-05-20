بلقيس تشوّق الجمهو لجديدها.. “يا سلام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة عن بدء العد العكسي لصدور أحدث أغنياتها بعنوان “يا سلام“.

وأثارت بلقيس فتحي حماس جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كشفت عن تيزر فيديو كليب أغنية “يا سلام“.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام “يا سلام قريبا“.

وتُعتبر أغنية “يا سلام” ثالث أغنيات ألبوم بلقيس فتحي الجديد بعد أغنيتي “حالة جديدة” و “خاف عليي“.

من جهة ثانية، تحصد بلقيس فتحي نجاح ديو أغنية “ممكن” التي جمعتها بالنجم العراقي سيف نبيل، وحصدت أغنية “ممكن” 6 مليون مشاهدة في غضون 4 أيام من صدورها على اليوتيوب.