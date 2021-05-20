استقبال حار لـ فارس كرم في بنما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: وصل النجم اللبناني فارس كرم الى بنما استعداداً لأولى حفلاته الفنية بعد فترة غياب عن إحياء الحفلات بسبب فيروس كورونا الذي أثّر على قطاع الترفيه.

وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لفارس كرم أثناء وصوله إلى الفندق في بنما، حيث كان في استقباله القائمون على حفله في فندق Westin Playa Bonita – Marriott.

ويلتقي فارس كرم الجاليات اللبنانية والعربية في بنما مساء 21 أيار/ مايو الحالي، وسيقدّم “كرم” في حفله المرتقب باقة منوعة من أغنياته القديمة والجديدة ومن بينها “بدنا نولعا“، “حبك برم” وغيرها.

من جهة أخرى، انتهى فارس من تسجيل 17 أغنية جديدة يتعاون في جميعها مع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، وسيُصدر 7 أغنيات منها فقط ضمن ألبومه المقبل، على أن يحدّد لاحقًا كيفية طرح الأغاني الأخرى.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.