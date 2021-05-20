بالفيديو – راغب علامة يوجّه رسالة مؤثرة لابنه الأكبر في يوم ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: احتفل النجم اللبناني راغب علامة بيوم ميلاد ابنه الأكبر خالد. ولهذه المناسبة نشر على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو عرض من خلاله مشاهد من حياة الابن وأرفقه بأغنيته “رح طير حمام”.

كذلك وجّه راغب إلى خالد رسالة مؤثرة كتب فيها: “أحب كل تلك الأوقات التي رأيتك فيها تكبر داخل الرجل الذي أصبحت عليه اليوم. أعتذر لأننا لم نتمكن من الاحتفال معك هذا العام. أتمنى أن تتغير الظروف وأن يمر كل هذا. أنت رجل مفعم بالحياة والنظرة الجيدة. وأنا فخور بك حبيبي”.

وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين حيث شاهد الفيديو أكثر من 90 ألفاً في ساعات قليلة جداً.

ويُشار إلى ان ابنَي علامة باتا يقيمان في دبي في الإمارات العربية المتحدة. وهو ما أعلنه في وقت سابق مع الإشارة إلى أن الظروف في بلده لبنان لم تعد تناسبهما.

وبدوره، نشر خالد على حسابه الخاص في التطبيق صوراً ظهر فيها وهو يحتفل بيوم ميلاده مرتدياً ملابس السباحة وواقفاً أمام قالب حلوى… وأرفق الصور بالتعليق: “لا تكبر، إنه فخ”.