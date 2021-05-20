بعد نجاحها عقب غياب.. مفاوضات لعرض مسرحية شريهان الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: رغم مرور ثلاث سنوات على انتهاء الفنانة شريهان من تصوير المسرحية الاستعراضية “كوكو شانيل”، تأليف مدحت العدل، وإخراج هادى الباجوري، وإنتاج جمال العدل، ضمن مشروع عودتها الى التمثيل، الذى يضم 13 عرضاً مسرحياً عن 13 امرأة تركت بصمة في التاريخ، وكان مخططاً أن يتم إنتاجها للعرض مباشرةً على شاشة التلفزيون، قبل أن يتوقف المشروع لأسباب إنتاجية، إلا أن الشركة المنتجة أجّلت عرض المسرحية الى حين اكتمال المشروع، لكنّ ظهور شريهان الناجح في رمضان الماضي من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات، دفع مجموعة قنوات mbc، الفترة الماضية للدخول في مفاوضات مع المنتج جمال العدل، لتحصل على حق عرض المسرحية، بالتوازي مع عمليات المونتاج والمكساج لتكون المسرحية جاهزة للعرض، وتُبصر النور في نسختها النهائية خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتكتم المنتج جمال العدل وقنوات mbc، على تفاصيل التفاوض، إلى أن يتم الاتفاق ويُعلَن عن رسمياً، كشفت شريهان عن قرب عرض المسرحية من دون أن تحدّد اسم القناة العارضة، وذلك في معرض ردّها على أحد متابعيها على موقع “تويتر” في آذار/ مارس الماضي، حيث قالت: “ستعرض مسرحية الأسطورة “كوكو شانيل” قريباً جداً على واحدة من أقوى القنوات في الشرق الأوسط… عقدي مع شركة العدل غروب انتهى منذ سنوات، ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي “كوكو شانيل””.

وأكد مصدر أن انتهاء التعاقد مع المنتج جمال العدل لا يعني تخلّي شريهان عن المشروع، مشيراً إلى أنها قد تعلن بعد عرض “كوكو شانيل” عن استكماله مع شركة إنتاج أخرى.

وكان من المفترض أن تبدأ شريهان بعد الانتهاء من “كوكو شانيل”، تصوير مسرحية عن “بديعه مصابني” من تأليف مريم ناعوم، وإخراج محمد ياسين، وأخرى عن “شهرزاد” تأليف محمد أمين راضي، وإخراج محمد ياسين أيضاً، بالإضافة إلى قائمة أخرى من الشخصيات تضم: “ماري كويني”، و”حتشبسوت”، و”رابعة العدوية”، و”شجرة الدر”، و”إنديرا غاندي”، و”سندريلا”، و”كارمن”، و”غريس كيلي”، و”إيفا بيرون”، و”قطر الندى”.