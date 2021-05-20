بالصورة – الموت يُحزن يسرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة المصرية القديرة يسرا عن حزنها بسبب وفاة مقرّبة منها. ولهذا نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعت المتوفاة ووالدها.

وأوضحت من خلال التعليق عليها أن الأخير هو أحد الأصدقاء المقربين منها وكتبت: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى ابنة الصديق العزيز والمحامي الغالي على قلبي فريد الديب، الدكتورة ايمان الديب. خالص العزاء للأسرة جميعاً. تغمّدها الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان”.

وتفاعل مع يسرا الكثير من متابعيها الذين قدّموا لها واجب العزاء متمنّين لذوي الراحلة الصبر والسلوان.

ويُذكر أن يسرا شاركت في الموسم الرمضاني الماضي (2021) بمسلسل “حرب أهلية”، الذي ضمّ نخبة من وجوه الشاشة العربية مثل: باسل خياط وجميلة عوض وسينتيا خليفة وأروى جودة وضيفة الشرف شيرين رضا.

والعمل من تأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبد العزيز وأحمد صلاح سوني (مخرج منفذ)، وتدور أحداثه حول “مريم” (يسرا) التي تدفعها الظروف إلى ترك ابنتها “تمارا” صغيرة فتنشأ حاقدةً عليها… وتتعرض الأم للخداع من طبيبها النفسي وزوجها يوسف.