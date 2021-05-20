معين شريف يثير الجدل: الفنّانون المتملّقون لا يمثّلوننا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان اللبناني معين شريف، أمس الأربعاء، عبر حسابه الخاص في “تويتر”، تغريدةً أثارت الجدل، على خلفيّة الأحداث الفلسطينيّة والتطورات اللبنانية الأخيرة.

واستنكر شريف في تغريدته ما أسماه “تملّق الفنّانين”، معتبراً أنّ “الفن الخالي من قضية محقّة فن فارغ تافه كأصحابه”، ومضيفاً: “الفنّانون المتملّقون لا يمثلوننا”.

تغريدة شريف التي أتت تعليقاً على الحرب الإسرائيليّة على غزّة، أرفقها بهاشتاغات “الفن الساكت عن الحقّ شيطان ناطق”،”فلسطين قضية الشرفاء”، “فلسطين تنتفض”، “فلسطين حرة”، “فلسطين قضيّتي”، “فلسطين قضيّتنا الأولى”، “غزّة تقاوم” و”غزّة العزّة”.