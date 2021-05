طليقة حبيب كورتني كارداشيان تكشف أنه كان على علاقة بكيم: “طلقته لأنني كشفت علاقتهما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تدعي شانا موكلر أنها طلقت زوجها ترافيس باركر بعد اكتشافها أنه على علاقة بكيم كارداشيان، بحسب ما ورد في موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وانفصلت العارضة (46 عاماً) عن باركر (45 عاماً) في عام 2006 بعدما تقدّم بطلب الطلاق بعد عامين فقط من الزواج زاعماً أنها لم تكن مخلصة له وبعد مصالحة قصيرة أنهيا طلاقهما في عام 2008.

والآن تدعي موكلر أن خيانة زوجها هي التي دفعتها إلى التوقيع على الأوراق، قائلة: “لقد طلقت زوجي السابق لأنني رأيتهما معاً. كشفتُ علاقتهما الغرامية”.

وأضافت شانا أنها “قرأت رسائل نصية” تبادلاها وادعت أن “العلاقة” أقيمت قبل عرض برنامج Keeping Up With The Kardashians للمرة الأولى في عام 2007، حين كانت كيم تعمل لدى باريس هيلتون.

إن ترافيس على علاقة حالياً بكورتني شقيقة كيم الكبرى، حيث أن كيم في خضم طلاقها من زوجها المغني كانييه ويست.

وعلى الرغم من أن موكلر متأكدة من علاقة كيم وترافيس الرومانسية، إلا أن مصدراً مقرباً من عائلة كارداشيان أفاد بأن: “ترافيس وكيم لم يقيما علاقة رومانسية أبداً”.

وشدد المصدر على أن كيم وترافيس كانا صديقين والتقيا عبر باريس هيلتون وهذه هي أيضاً الطريقة التي التقت فيها كورتني بترافيس.