أماني السويسي تُعلن حملها من دون كشف هوية الأب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شاركت نجمة الموسم الثاني من برنامج “ستار اكاديمي” التونسيّة أماني السويسي متابعيها عبر شبكات التواصل الإجتماعي، خبر حملها بمولودها الأول.

ونشرت السويسي (38 عاماً) في حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” صورة ببطن منتفخ، مرفقةً بالدعاء لجنينها. وأعقبت الصورة بتعليق جاء فيه: “اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا حتى ترضى، لك الحمد والشكر يا رب العالمين على نعمتك التي انعمت بها عليا يا رب تممها على خير واحفظ لي جنيني ووصله سالمًا معافًا يا رب اللهم ارزق كل ام تحلم بالامومة يا رب”.

يُذكر أن السويسي أعلنت في تصريحات إعلامية سابقة معاناتها من “فوبيا الزواج”، قبل أن تفاجئ جمهورها بدخولها القفص الذهبي في شهر كانون الأول من عام 2019، من دون أن تكشف هوّية أو جنسية زوجها، الأمر الذي ظلّ سراً حتى الساعة.

وتستعد المطربة التونسية لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة “لو هوصفك” خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، من كلمات عماد عبيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد هارون، وتوّلت المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم إحراج كليب الأغنية.