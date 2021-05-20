بعد أن أعاد توزيعها وغنّاها بصوته.. ورثة صنّاع “الأرض بتتكلم عربي” يهدّدون فضل شاكر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: طرح الفنان فضل شاكر، أمس الأول، أغنية “الأرض بتتكلم عربي” تضامناً مع أبناء الشعب الفلسطيني، ضد عمليات القصف التي يتعرضون لها من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المعروف أن الأغنية من التراث المصري، حيث كتبها الشاعر فؤاد حداد، ولحنّها وغنّاها سيد مكاوي، عقب نكسة حرب 1967.

ولكن لم يشر الفنان اللبناني، في كليب الأغنية الذي طرحه إلى هذين الاسمين، ما أغضب أسرتيهما، وتبين ذلك من خلال تصريحات صحافية للشاعر أمين حداد، نجل فؤاد حداد، الذي استنكر إعادة تقديمها من دون الرجوع إليه، أو إلى أسرة مكاوي.

كما لمّح إلى أنّه سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد شاكر، لاعتبار ذلك تعدياً على حقوق الملكية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ “الأرض بتتكلم عربي” قُدمت للمرة لأولى بأحد البرامج الإذاعية في مصر عقب نكسة عام 1967، وحققت شعبية كبيرة وقتها، وباتت من أشهر الأغنيات التي تبث عبر الإذاعة في المناسبات الوطنية.

ولم تكن الأغنية هي التعاون الوحيد الذي جمع بين مكاوي وحداد، ولكنهما اشتهرا بسلسلة حلقات “المسحراتي” الغنائية، التي تم تقديمها في الإذاعة المصرية سنوات طويلة.