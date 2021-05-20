بالفيديو – عيضة المنهالي يتغزل بأصيل هميم: روحي في هواك تولعت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعد أن تواردت الأخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع “السوشيال ميديا” عن مفاجأة منتظرة بين الفنان الإماراتي عيضة المنهالي والفنانة العراقية أصيل هميم، أطلق الثنائي أغنية ديو بعنوان “لقياك” تفيض بعبارات المحبة والعشق في كلماتها إلى جانب الكثير من المعاني العاطفية التي كتبها سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، والذي وقال في مطلعها:

“تفاجأت روحي وعيني صدّقت

لقياك يا عمري وأعز الناسي

من يوم أحاسيس المحبة توثّقت

هيج غرامي وهيّض الأحساسي

وطيوفك فعيني حبيبي رافقت

مع نبض قلبي دايم وهوجاسي

والحين روحي في هواك تولعت

تسهر وجافاها لذيذ إنعاسي”.

وقد قام بتلحين الأغنية عيضة المنهالي نفسه، من توزيع زيد نديم، وقام بعملية المكس والماستر مهندس الصوت ماجد صالح.

ويعد هذا التعاون الأول الذي يجمع الفنانين عيضة المنهالي وأصيل هميم.

وقد حققت الأغنية بعد ساعات من طرحها أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”. كما تصدرت المرتبة الـ14 من “الترند” في محتوى الرائج الموسيقي، وقد طرحت “لقياك” ضمن فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية.

وكان عيضة المنهالي والفنانة العراقية أصيل هميم قد شوقا الجمهور لأغنيتهما الجديدة مؤخراً، من خلال نشر غزل متبادل بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أرسل المنهالي “تاغ” إلى حساب أصيل هميم، كاتباً كلمة “لقياك”، لترد عليه هميم بالكلمة نفسها، دون توضيح ما هو مخفي حول هذا الأمر.

يشار إلى أن عيضة المنهالي كان قد أطلق أغنية حملت عنوان “أم الإمارات”، من كلمات الشاعر مبارك بالعود العامري وألحان محمد الأحمد، إهداء إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، حفظها الله، بمناسبة صورة سموها يوم عيد الأم.