رئيس "مكافحة كورونا" يعلن آخر تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، عن تطورات الحالة الصحية للنجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وصرح "حسني" خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا "بأن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت في المستشفى وحالتها الصحية تقترب من الاستقرار، وأكد أنه يقوم بزيارتها بشكل دائم ويتابع تطورات الحالة باهتمام شديد.







وبسؤاله عن حالة الفنان سمير غانم قال: "ما زالت مسحته إيجابية من فيروس كورونا مع بعض الخلل في وظائف الجسم كلها".

وتعرض سمير غانم ودلال عبدالعزيز للإصابة بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وتم نقلهما إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية.

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز قد شاركت في موسم رمضاني الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة"، بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس وعدد كبير من نجوم الفن ، المسلسل من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى،

كما شارك الفنان الكبير سمير غانم في رمضان الماضي في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات المحمول في مصر.