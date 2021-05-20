لهذه الأسباب… الفنان المصري مجدي صبحي يعلن اعتزاله

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ 54 دقيقة

فاجأ الفنان مجدي صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانه نبأ اعتزاله الوسط الفني، والتمثيل.

وقال صبحي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا. بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمال محترمه سيتذكرها تاريخ الفن. المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب” وعلل قرار اعتزاله، قائلا: “صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليا. ولا همه شبهي ولا انا شبهم..اقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شله من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا استطيع أن أقدم فن رخيص. والحقائق أمامي”.

اشتهر الفنان مجدي صبحي، من خلال عدد من الأدوار التي قدمها في التلفزيون وعلى المسرح. أغلبها كانت ضمن فرقة شقيقه الأكبر الفنان محمد صبحي. والذي كان شريكا أساسيا في شهرته ونجاحاته التي حققها، بظهوره في أدوار مختلفة معه على المسرح وفي الدراما.

في أغلب اللقاءات التلفزيونية والحوارات التي أجريت مع الفنان المعتزل مجدي صبحي، كان يتم توجيه سؤال إليه متعلق بشقيقه الأكبر محمد صبحي عن مسيرته، وعن شراكتهما الفنية، وغيرها.

إلا أن السؤال في الغالب كان يصيب الفنان مجدي صبحي ببعض الضيق. ويؤكد أنه يحترم مسيرته شقيقه الأكبر الفنية، إلا أنه في الوقت نفسه فنان له شخصيته الخاصة، وأدوار ومسيرة أخرى تستحق الحديث عنها والثناء، بعيدا عن ربطها بنجاحات محمد صبحي.

استمر الانفصال الفني بينهما قرابة الخمس سنوات، ورغم أن الفنان مجدي صبحي كان يحاول التأكيد مرارا أن احتمالات عودة الشراكة بينهما واردة في أي وقت، إلا أن ذلك لم يحدث، حتى انتهى الأمر بقرار الاعتزال المفاجئ، وذلك بحسب “المصري اليوم”.