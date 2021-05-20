بالصور – داليدا خليل: أنا مستحقة سعيدة وممتنة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

لفتت الممثلة اللبنانية داليدا خليل الأنظار بعدما نشرت سلسلة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة مميزة. وعلقت قائلة: “أنا مستحقة، سعيدة وممتنة عبارات إيجابية لازم نرددا دايمآ لنشوف الحياة أحلى ونتخطى أصعب الظروف … كونوا بخير”.

يذكر أن داليدا فازت بجائزتين عالميتين في لوس أنجلوس، من خلال فيديو كليب أغنيتها الأخيرة “شيك أوي” من إخراج بيار خضرا.

الأولى أفضل صورة والثانية أفضل أغنية مصورة، في مهرجان لوس أنجلوس للأفلام لعام 2021.

ونشرت داليدا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صورتين عن الجائزتين وعلّقت عليهما قائلة: “شيك أوي لم يحصل على جائزة واحدة فقط بل على اثنتين! أفضل صورة وأفضل أغنية مصوّرة في مهرجان لوس أنجلوس للأفلام” وتابعت بالقول: “شكرا لكل من ساهم في نجاح هذا العمل”.