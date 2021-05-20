نادر الأتات ينطلق بأوّل رحلة فنيّة بعد كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعد فترة غياب عن إحياء الحفلات بسبب فيروس كورونا الذي أثّر على قطاع الترفيه، يحيي النجم اللبناني نادر الأتات حفلًا غنائيًا ليل 21 أيار/مايو الجاري في كازينو بونتا كانا على البحر بأوتيل Hard Rock بجمهورية دومينيكان.

وتوجه نادر الأتات ليلة أمس إلى جمهورية دومينيكان للقاء المحبين، وسيشارك في إحياء الحفلات هناك إلى جانب نخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب ونذكر منهم وائل كفوري وراغب علامة وملحم زين وصابر الرباعي.

ونشر نادر الأتات عبر خاصية “القصصة القصيرة” في موقع “إنستغرام” صورة له أثناء تواجده في مطار “شارل ديغول” في العاصمة الفرنسية باريس متوجهًا إلى جمهورية دومينكان.

نفيد بالذكر أن نادر الأتات أصدر في الفترة الماضية أغنيته “من يومتا” من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صبّاغ، واختار إطلاقها على طريقة الـLyrics Video في فكرة عفوية تعكس أجواء الأغنية المليئة بالمرح، من توقيع ميغو تومايان.

وتتصدّر الأغنية منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور وحققت ما يقارب الـ3 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”.