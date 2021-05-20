هاري وميغان يستغلان الذكرى الثالثة لزواجهما للإعلان عن أحدث مشروعاتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شهد أمس الأربعاء ذكرى الزواج الثالثة لدوقَيْ ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، وقد استغل الثنائي هذه المناسبة للإعلان عن أحدث مشروعاتهما.

ومع انشغال الثنائي بحياتهما الجديدة والتخطيط لأعمالهما وإنجازاتهما الخاصة بعيداً عن جدران القصر البريطاني، شارك هاري وميغان، أمس، خططهما لإنشاء مشروع خيري جديد، يخاطب أهالي الهند.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، أعلن الثنائي، في بيان على الموقع الإلكتروني لمؤسستهما “آرتشي ويل”، عن إنشائهما مركزاً للإغاثة وتوزيع اللقاحات أيضاً على الأهالي في مومباي، وذلك بالشراكة مع مؤسسة “وورلد سنترال كيتشن” الخيرية.

وقال الثنائي في البيان: “كجزء من شراكتنا الخيرية المستمرة، تعلن مؤسسة آرتشي ويل وورلد سنترال كيتشن، اليوم، عن خطط لإنشاء مركزنا الجديد للإغاثة في الهند التي تواجه موجة ثانية مدمرة من (كوفيد-19)”.

وتابع البيان: “في الوقت الحالي، تتزايد حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) في مختلف أنحاء الهند، وقد تجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 25 مليوناً يوم الثلاثاء الماضي، بجانب ظهور 260 ألف حالة جديدة، و4329 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. فُقدت مئات الآلاف من الأرواح وأصيب الملايين، وهناك قلق واسع النطاق من ازدياد الأزمة سوءاً” .

وأنهى الثنائي بيانهما: “لذا، دعماً للهند، تركز مؤسسة آرتشي ويل وورلد سنترال كيتشن على الاحتياجات طويلة الأجل للمجتمعات المحلية”.

ومن الجدير ذكره أن هذا المشروع للإغاثة سيكون الثالث من نوعه، الذي يؤسسه دوقا ساسكس بالشراكة مع مؤسسة “وورلد سنترال كيتشن”، وسيساعد المركز الجديد في توفير “الإغاثة والتعافي والقوة” للأهالي، كما يمكن استخدامه للاستجابة للطوارئ، سواء في ما يتعلق باللقاحات أو المدارس أو الغذاء، حسب الحاجة.

يأتي إعلان هاري وميغان عن مشروعهما الجديد بعدما أعلنا، خلال الأسبوع الماضي، عن نجاح مناشدتهما جمع التبرعات بمناسبة عيد ميلاد طفلهما “آرتشي”، إذ جمعا 3 ملايين دولار لصالح لقاحات “كورونا”، وبعض المؤسسات الخيرية.

إلى جانب مشروع هاري وميغان الجديد، شهدت الذكرى الثالثة لزواج الثنائي الإعلان عن خبر سعيد في القصر البريطاني، إذ أُعلن حمل الأميرة بياتريس في طفلها الأول.