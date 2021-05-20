نيللي كريم ترقص على طريقة ميريام فارس.. “حالة حلوة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تلقى أغنية “حالة حلوة” التي قدّمتها ملكة المسرح ميريام فارس لصالح حملة مشروع “زهرة” في مصر، أصداءًا واسعة وذلك بعد أكثر من شهر على صدورها.

وتنتشر بشكل يومي عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لنجوم ومؤثرين يظهور وهم يستمعون إلى الأغنية ويعيدون تقديم رقصة ميريام في الكليب. ومن بين الفنانين الذين تفاعلوا مع أغنية “حالة حلوة”، الممثلة المصرية نيللي كريم، إذ نشرت في الساعات الماضية فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام الأغنية عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”.

وكانت أغنية “حالة حلوة” قد تصدّرت في رمضان قائمة الأغاني الأكثر رواجًا (Trending) عبر موقع “أنغامي” في جميع البلدان العربية وخصوصًا في مصر.

مريام فارس من جانبها عبّرت في وقت سابق عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه إعلان “حالة حلوة” من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها بموقع “تويتر” حيث قالت: “أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان. فرحانة كتير اني كون “Trending في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر”.