شكرا لقرائتكم خبر عن 17 عاما من التوقف.. البرومو والبوستر الرسمى للحلقة الجديدة لمسلسل "friends" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد 17عاماً على انتهاء الموسم الأخيرمن المسلسل الأشهر friends، عاد أبطال المسلسل يجذبون الأنظار مجدداً تزامنا مع تصوير حلقة لم الشمل ليعلنواعن عودتهم، وكشفت شركة HBO MAX عن البرومو والبوستر الرسمى الأول للحلقة الجديدة والمنتظرعرضها يوم 27 مايو الجاري.



اليوستر الرسمي لحلقة فريندز

وضم البرومو الرسمي لحلقة Friends: The Reunion، ظهور أبطاله هم جينيفر أنيستون​، ​كورتني كوكس​، ليزا كوردو، مات لو بلانك، ماثيو بيري، ديفيد شويمر أو كما يعرفون بأسماء شخصياتهم (رايتشل، مونيكا، فيبي، جوي، تشاندلر، روس)، خلال تحضيراتهم لبث الحلقة الجديدة بعد التوقف الطويل.



ابطال فريندز



اجتماع ابطال فريندز

كما يحتوي المقطع الدعائي علي لقطات لأبطاله خلال عودتهم إلى المسرح الصوتي الأصلي للمسلسل​​، في استوديو وارنر براذرز في بوربانك، ومشاركة ذكرياتهم وتجمعهم للعب أحد ألعابهم الشهيرة.

ويظهر عدد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم ديفيد بيكهام ، وجاستين بيبر ، و BTS ، وجيمس كوردن ، وسيندي كروفورد ، وكارا ديليفين ، وليدي جاجا ، وإليوت جولد ، وكيت هارينجتون ، ولاري هانكين ، وميندي كالينج ، وتوماس لينون ، وكريستينا بيكلز ، وتوم سيليك ، وجيمس مايكل، تايلر وماجي ويلر وريس ويذرسبون وملالا يوسفزاي، وفقا لموقع The Hollywood Reporter.

تم عرض Friends لأول مرة في عام 1994 واستمر لمدة 10 مواسم على NBC، و لا يزال أحد أكثر العروض شعبية في العالم ، وبعد إعادة بث جميع حلقاته الـ 236 مرة أخري في عام 2015 اكتسبت جيلًا جديدًا من المعجبين.