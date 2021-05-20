شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى صالح يعقد جلسات عمل لمسلسل "حلم" استعدادًا لانطلاق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج حسنى صالح فى تحضيرات مسلسل "حلم"، حيث يعقد جلسات عمل خلال الفترة الحالية مع فريق المسلسل استعداداً لانطلاق التصوير، ومقررعرضه خارج السباق الرمضانى المقبل، وتم التعاقد مع كل من الفنانين صابرين ووفاء عامر ونضال الشافعى وكمال أبو رية وأنوشكا ومدحت تيخة ومحمود الجابرى، والمسلسل من تأليف محمد رجاء ورؤية درامية للكاتب يسري الفخراني.

ويتناول المسلسل نظرة إنسانية مختلفة تماما لسكان حى الأسمرات، بحياتهم الجدية، وكيف خرجت منهم مواهب في مختلف المجالات بعد أن تم منحهم.

وكانت أخر أعمال المخرج حسنى صالح مسلسل "بت القبائل"، بطولة كلاً من عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، والنجم الصاعد هيثم نجم.

ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.