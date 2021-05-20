"إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك مش ندالة".. العوضي يثير الجدل على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار الفنان أحمد العوضي، جدلا عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، بمنشور تحدث فيه عن الانسحاب من حياة بعض الأشخاص.

وكتب "العوضي": "إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش ندالة أو قلة أصل لا دي منتهى القوة والجدعنة مع نفسك".

الجمهور سأل "العوضي" في التعليقات عن حقيقة انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز، إلا أن كلا الطرفين لم يوضح الأمر.

وكان أحمد العوضي قد شارك في سباق دراما رمضان المنصرم بمسلسل "اللي مالوش كبير" بجانب زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز، وشاركهما البطولة خالد الصاوي، دينا فؤاد، فتوح أحمد، خالد سرحان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.