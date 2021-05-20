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محمد رمضان يحتفل بتخطي "فيرساتشي بيبي" 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي أغنيته الجديدة "فيرساتشي بيبي" 7 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

ونشر "رمضان" صورة من كواليس الكليب، وعلق: "فيرساتشي بيبي، 7 أرانب مشاهدة في أول أسبوع على يوتيوب".

وكان محمد رمضان قد أعلن عن تبرعه بكامل إيرادات كليبه الجديد لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تضامنا مع ضحايا العدوان الإسرائيلي في حي الشيخ جراح.

أغنية "فيرساتشي بيبي" من كلمات وألحان مغني الراب فرغلي بلاكس، وتوزيع الديزل "عضو فريق المدفعجية"، وشاركت بالكليب الممثلة الهندية أورفاشي روتيلا، وتم تصوير الكليب في دبي تحت إشراف مخرج هندي.

يذكر أن محمد رمضان شارك في دراما رمضان المنصرم بمسلسل "موسى" وشاركه البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، ومن إخراج محمد سلامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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