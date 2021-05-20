قبل هنا الزاهد..نجوم نشروا صورهم بجانب الطيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثارت الفنانة هنا الزاهد حالة جدل واسعة عقب نشرها صور خلال تواجدها إلى جانب الطيار في إحدى الطائرات الخاصة، وهو ما أعاد للذاكرة الأزمة التي حدثت بين الفنان محمد رمضان، والطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والتي وصلت لساحات المحاكم بعد عزل الطيار ومنعه من العمل.

وتأتي تجربة هنا الزاهد لتضعها إلى جانب نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، الذين حرصوا على التصوير داخل الطائرات، ومنهم الفنان عمرو دياب الذي نشر في بداياته صورة له بجوار مقصورة الطيار ومساعديه.

ومن جانبه ظهر الفنان تامر حسني أيضا وهو جالس في مقصورة أحدى الطائرات، بجوار الطيار.

و نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورها وهي ترتدي زي مساعد الطيار، وتجلس في مقعده.

وإلى جانب إليسا، حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أيضا على نشر مقطع فيديو عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، وهي داخل مقصورة الطيار في إحدى الخطوط اللبنانية، وأكتفت مواطنتها المطربة ديانا حداد، بنشر صور سيلفي لها مع طاقم أحدى الطائرات.

وتضم القائمة أيضا المطرب العراقي ماجد المهندس، الذي نشر صورة داخل مقصورة الطيار ، خلال تواجده على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية، عند سفره للمشاركة في حفلات هلا فبراير.

هنا الزاهد من جانبها حسمت الجدل حول صورها، ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها في موقع "أنستجرام"، وأوضحت أنها كانت ضمن رحلة في تنزانيا، والتي لا تمنع الجلوس إلى جانب الطيار.