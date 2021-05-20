الليلة.. سمية الخشاب تكشف أسرار "حلاوتهم" في "نجوم أف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل الفنانة سمية الخشاب، اليوم الخميس، ضيفة علي البرنامج الإذاعي "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، مع المذيعة إنجي علي، فى الساعة الثامنة مساءً، لتتحدث عن شخصية "حلاوتهم" التي قدمتها في مسلسل "موسي" ولاقت إعجاب الجمهور.

وتكشف "الخشاب"، عن كواليس المسلسل وتعاونها الفني مع الفنان محمد رمضان، وأهم المواقف التي حدثت بينهما أثناء فترة التصوير، كما تعلق علي الجدل الذي أثير حول مشاركة أحمد سعد كضيف شرف المسلسل، وكيف حدث الأمر، وتعلن خلال الحلقة عن خطواتها الفنية المقبلة.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، وتقدمه المذيعة إنجي علي، على راديو "نجوم أف.إم" الساعة الثامنة مساءً.