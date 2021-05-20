بالصورة – إطلاق بوستر “صالون زهرة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 12:00 مساءً

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوستر مسلسل “صالون زهرة” الذي سيعرض قريباً.

العمل من بطولة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار والممثلة اللبنانية زينة مكي والممثل اللبناني طوني عيسا وباقة من الممثلين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومنسي مختلط بدراما لايت كوميدي وهو عمل يروي قصص معاصرة للنساء وعلاقاتها مع الرجل والأصدقاء وسوف يسلط الضوء في جزء منه على تفجير مرفأ بيروت والضرر الذي سيلحق بصالون زهرة.

وسنشاهد أيضاً الجروح الموجودة بوجه الممثلة نادين نسيب نجيم والتي عانت كثيراً من تفجير المرفأ إذ تهدم منزلها بالكامل وخضعت لعدة عمليات في وجهها. والمسلسل من تأليف الكاتبة نادين جابر وإخراج جو بو عيد.