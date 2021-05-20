أحمد السعدني نسخة من أحمد صلاح حسني لهذا السبب.. والنجوم يتفاعلون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري أحمد صلاح السعدني متابعيه، بنشر صورة جديدة له في “إنستغرام”، ظهر خلالها بشكل مختلف كأنه نسخة طبق الأصل من مواطنه الفنان أحمد صلاح حسني، وسط تفاعل كبير من نجوم الفن.

وظهر السعدني بـ”لوك” غريب عليه، حيث استغنى عن شعره الطويل وظهر برأس أصلع، بالإضافة إلى ذقن كثيفة وعيون خضراء، كاشفاً عن سبب ظهوره بهذا الشكل، قائلاً: “فلتر أحمد صلاح حسني”، مع وجه تعبيري ضاحك.

وتسبب أحمد السعدني في حالة من الجدل بين متابعيه، الذين تساءلوا عن كيفية حصوله على فلتر بشكل الفنان أحمد صلاح حسني، بينما صدق آخرون أنه غيَّر شكله بالفعل، خاصة بسبب التشابه الكبير الذي يجمع الفنانين، إذ يفرق بينهما الشعر فقط.

وتفاعل عدد كبير من النجوم مع الصورة التي نشرها أحمد السعدني، إذ حرصوا على ممازحته من خلال تعليقاتهم، وكان أبرزهم منى زكي، وهشام محمد شيكو، وأحمد فهمي، وأحمد زاهر، وبسنت شوقي، ومي سليم، وفتحي عبدالوهاب، وهايدي كرم، وغيرهم الكثير.

يذكر أن أحمد السعدني شارك في موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل “كله بالحب”، بطولة زينة، وصابرين، وريم البارودي، وسامر المصري، ونور قدري، وهو من تأليف محمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالمجيد.