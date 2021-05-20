والدة حلا الترك تكشف سبب اختفائها عن “السوشيال ميديا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عن سبب اختفائها عن “السوشيال ميديا”، خلال الفترة الماضية، موضحة أنها متعبة كثيراً، بسبب حرصها الدائم على عدم البوح بما يؤلمها وإظهار أنها بحالة جيدة، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بالمرض.

وأضافت، في مقطع فيديو على “سناب شات”، أنها من الأشخاص الذين يتحملون الكثير على حساب أنفسهم، لكنها عندما تصل إلى مرحلة الانفجار تصاب بالمرض.

وعلقت: “فعلاً باليومين الحاليين لا أحد يتخيل الحالة الصعبة التي أمر بها”، مؤكدة أنها تحاول أن تستمد قوتها من الأشياء التي تحدث معها.

وأوضحت أنها بالفعل مريضة، وتشعر بأن الكلام أصبح ليست له أي فائدة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تكذب على متابعيها وتقول إنها في أحسن حال، مطالبة إياهم بعدم لومها على أي شيء يحدث معها.

واختتمت حديثها، موجهة نصيحة لمتابعيها بالبقاء بجوار أحبائهم وعدم تركهم، معلقة: “الدنيا فانية.. تقربوا من الناس الذين تحبونهم.. استمتعوا بهذه اللحظات مع من تحبونهم”.

وسبق أن كشفت منى السابر تفاصيل وتطورات جديدة، في القضية التي كانت دائرة بينها وبين ابنتها حلا، منذ فترة، وعن مصير المبلغ المطلوب منها دفعه، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها لها المحكمة في 18 أبريل الماضي.

وقالت السابر، في تصريحات تلفزيونية، إنها لم تستطع تأمين المبلغ الذي حكمت المحكمة به، موضحةً أن مكتب محاماة الشيخة سلوى، الذي يدافع عنها، تقدم بطلب للمحكمة لاستبدال العقوبة بما ينص عليه الحكم، وأنها لا تعلم ما سيحدث معها خلال الفترة المقبلة.

وتحدثت والدة حلا الترك، لأول مرة، عن أن الحكم البديل الذي قررته المحكمة في حالة عدم توفير المبلغ، هو العمل اليدوي وليس السجن.

وتابعت: “الجميع يعلم أنني سأسجن في حال عدم دفع المبلغ، وذلك بسبب تصريحات أكثر من شخص في هذا الشأن للأسف، وهذا غير صحيح”، موضحةً أنها تنتظر حالياً استبدال العقوبة، بعد طلب المكتب الذي يدافع عنها.