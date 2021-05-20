أحمد العوضي يرد على أنباء انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الفنان المصري أحمد العوضي على أنباء انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي ترددت بقوة خلال الساعات الماضية، مؤكداً أنها شائعة وأقاويل لا أساس لها من الصحة.

وقال العوضي، في تصريحات خاصة لـ”زهرة الخليج”: “غير صحيح بالمرة، (حد يسيب حياته؟)، يبدو أن من أطلقوا هذه الشائعة (ناس فاضية)”.

وأضاف الفنان الشاب أنه لا يمكن أن يرد على كل شائعة تطارده، لأنه لو فعل ذلك سيضطر للحديث كل يوم، لأن الشائعات تطارده بصفة يومية.

وكانت أنباء قد ترددت، خلال الساعات الماضية، عن وجود خلافات بين العوضي وياسمين عبدالعزيز، أدت إلى انفصالهما بعد ما يقارب العامين على زواجهما.

وأثارت علاقة أحمد العوضي بياسمين عبدالعزيز جدلاً واسعاً قبل إعلان زواجهما، خاصة أن الأخيرة كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، الزوج الحالي للفنانة ريهام حجاج.

وشارك العوضي زوجته ياسمين، بطولة مسلسل “اللي مالوش كبير”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.