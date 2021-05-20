بالبرقع.. أحلام: “حنا بدو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعربت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي عن اعتزازها بالبداوة، بعد الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، غير المسؤولة في برنامج “المشهد اللبناني” على شاشة قناة “الحرة” والذي أشعل موجة غضب ورفض عارمين لدى مختلف فئات الشعب اللبناني.

وغرّدت الفنانة الخليجية في حسابها الرسمي على موقع “تويتر” صورة لها بالبرقع التقليدي، معقبةً بقولها: “أنا البدوية أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي”. وأضافت وسمي (هاشتاغ) “الإمارات” و”حنا بدو”.

وأعلن وهبة أنه طلب إعفاءه من مهامه ‏ومسؤولياته كوزير خارجية في حكومة تصريف الأعمال. ‏

وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أنّه “في ضوء ‏التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به الى احدى المحطات التلفزيونية ‏وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة الى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة الرئيس ‏وقدمت اليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية”‏‎.‎

واستنكر اللبنانيون تصريحات وهبة، بخاصة النجوم في بلاد الأرز، لما لكلامه من إساءة الى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، ومن أبرزهم: وليد توفيق وراغب علامة ونوال الزغبي وكارول سماحة وأنابيلا هلال وفارس كرم وزين العمر.