ديمي لوفاتو تصدم الجمهور بهوية جنسية خارج الأنوثة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلنت مغنية البوب الأميركية ديمي لوفاتو عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” اليوم الأربعاء، أنها غير ثنائية الجنس، أي أن هويتها الجنسية خارج إطار الذكورة والأنوثة، وقالت إنها من الآن فصاعداً ستستخدم ضمائر الدلالة على الجمع للإشارة إلى نفسها.

وغرّدت المغنية البالغة من العمر 28 عاماً معلنةً عن ذلك “بعد الكثير من التعافي والتفكير مليّاً في الذات”.

وقالت: “أنا سعيدة للغاية اليوم لإطلاعكم جميعاً على جزء آخر من حياتي. يشرفني إبلاغكم بأنني غير ثنائية وسأستخدم ضمائر الدلالة على الجمع للإشارة إلى نفسي من الآن فصاعداً”.

كما أعلنت لوفاتو صاحبة أغنية “Sorry Not Sorry” والتي كانت في طفولتها من نجوم قناة “ديزني” قرارها في مقطع مصوّر مع إطلاق بث صوتي جديد بعنوان “4D With Demi Lovato” اعتباراً من اليوم الأربعاء.