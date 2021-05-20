منى زكي تروي قصة زواج والدتها في سن 14 عاماً من رجل مسن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حلت الفنانة المصرية منى زكي ضيفة عبر مقابلة تلفزيونية، ضمن برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، حيث روت خلال اللقاء أسرار زواج والدتها في عمر 14 عاماً.

وقالت منى زكي إن والدها كان من المناصرين للمرأة، وله قصة مع والدتها عند زواجهما، مبينة في تفاصيل تُحكى للمرة الأولى، أن أسرة والدتها مرت بظروف مادية صعبة، وكانت والدتها وقتها في سن 14 عاماً، معقبة بأن والد والدتها خسر الكثير من أمواله، ولكن الوالدة “قاصدة جدتها”، ومن خوفها كسيدة مصرية، زوجت والدة منى زكي لرجل كبير في السن.

وعقبت منى زكي، قائلة إن أسرة والدتها مكونة من 5 أولاد، وكانت والدتها لا تفهم معنى الزواج، وقضت 4 أشهر من حياتها مع زوج أكبر منها بكثير جداً، وحملت منه ثم هربت عندما حملت منه وجلست لدى خالتها، وذلك بسبب عدم تقبلها تلك المعيشة.

وبينت أن والدتها كانت تريد أن تستكمل تعليمها وفعلت ذلك، مبينة: “بابايا شافها وحبها، وعارف إنها متجوزة ومخلفة وخد كل ده في حضنه وحبها حب حقيقي، وشايف إن دي حاجات ما كسرتهاش وقوتها أكتر، وكان كتير هو اللي يتسند عليها وأول ما كملت تعليمها اتطلقت من زوجها المسن واتجوزت بابايا”.

وظهرت منى زكي في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “لعبة نيوتن”، حيث جسّدت دور “هناء”، الطبيبة التي سافرت إلى أميركا بمباركة زوجها محمد ممدوح، كي تضع طفلها هناك، ليحصل على الجنسية الأميركية، إلا أن المشاكل والأزمات بدأت تضرب علاقتهما طوال أيام الحمل.

ويظهر مؤنس (محمد فراج)، ليتقرب إلى “هناء”، ويقف بجوارها حتى يعيد إليها طفلها، ثم تكتشف أن زوجها الأول “حازم” طلَّقها في رسالة صوتية على “واتس آب”، فتقرر الزواج من محمد فراج، والعودة إلى مصر بطفلها “إبراهيم”، وزوجها “مؤنس”، وتتوالى الأحداث في إطار رومانسي تشويقي ودرامي ممتع.