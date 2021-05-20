الأميرة بياتريس تنتظر مولودها الأول.. وهذا موعد ولادتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلن قصر باكنغهام أن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، تنتظر مولودها الأول.

وقد تزوجت الأميرة بياتريس من إدواردو مابيلي موتسي، في يوليو العام الماضي، في وندسور.

وأشار القصر الملكي، من خلال منشور عبر “إنستغرام”، إلى أن بياتريس ستضع طفلها الأول في الخريف، وقال: “تم إبلاغ الملكة.. والعائلتان مبتهجتان بالنبأ السار”.

وسيكون هذا الطفل الأول للأميرة بياتريس، الابنة الكبرى للأمير أندرو وسارة دوقة يورك، وزوجها الذي يعمل في التطوير العقاري.

وتزوجت بياتريس، وترتيبها التاسع في ولاية العرش، بقصر وندسور في يوليو، في حفل خاص، وتألقت بفستان قديم من تصميم نورمان هارتنل، لكن أضافت إليه بعض التعديلات كالأكمام، وتزينت بتاج ألماسي للملكة ماري، وكلاهما ينتمي إلى الملكة إليزابيث، حيث ارتدت التاج في يوم زفافها عام 1947، بينما الفستان ارتدته، خلال حضورها عرضاً سينمائياً عام 1962.