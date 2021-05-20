“أحلى إبداع”.. جديد حاتم عمور باللهجة العراقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يستعد النجم المغربي حاتم عمور، لطرح فيديو كليب أحدث أغنياته، التي تحمل عنوان “أحلى إبداع”، خلال الفترة المقبلة.

وقد نشر حاتم بوستر الأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلاً: “قريباً”.

وتعامل حاتم في هذه الأغنية مع عماد الأسعد على مستوى الكلمات، وألحان أسعد حسن، وتوزيع حمزة الغازي. أما كليب الأغنية، فقد تم تصوير مشاهده في مدينة الدار البيضاء، تحت إشراف المخرج أنس الكاد.

“أحلى إبداع” أغنية باللهجة العراقية، وهي ثانية أغاني ألبوم “بلاحدود” لحاتم عمور، الذي يتضمن توليفة من لهجات عدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية، ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقاً خلال صدور أغاني الألبوم.

يشار أن “بلا عنوان” آخر ألبومات حاتم عمور الغنائية، حيث حقق نجاحاً كبيراً، واستطاع أن يتصدر مؤشرات البحث عقب طرحه، كما تصدر “الترند” على “يوتيوب”، وحققت أغانيه أكثر من 250 مليون مشاهدة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حاتم عمور الغنائية كليب “Allo les amis”، من كلمات وألحان محمد المرابط، وتوزيع بلال أفريكانو، بمساعدة جبرون، وإخراج أنس الكاد.