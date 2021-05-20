لعنة كورونا تصيب سلمى حايك: أفضل الموت في منزلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة الأمريكية سلمى حايك أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وقت مبكر من بداية الجائحة .

وقالت سلمى ( 54 عاما) في حوار مع مجلة فارايتي إن إصابتها كانت خطيرة بحيث احتاجت للأكسجين، وأمضت نحو 7 أسابيع معزولة في غرفتها بمنزلها.

وأضافت" طبيبي توسل إلي لكي أذهب للمستشفى لأن إصابتي كانت خطيرة".

وأكملت" قلت له شكرا، أفضل أن أموت في منزلي".

وتعيش سلمى في لندن مع زوجها رجل الأعمال فرانسوا هنري وابنتهما فالينتينا ( 13 عاما).

وأشارت سلمى إلى أنها ما زالت تعاني من الآثار طويلة المدى للإصابة بالفيروس ومنها شعورها بالإرهاق.