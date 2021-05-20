شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف بعيد زواجه من إنجي علاء: 12 سنة عدوا كأنهم 12 دقيقة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم يوسف الشريف بعيد زواجه الثاني عشرعلي الستايلست والمؤلفة إنجي علاء، حيث نشر صورة مجمعة لهما تشير لكل عام بينهما، وعلق علي الصورة عبر حسابه بموقع "تويتر" :"انهاردة عيد جوازنا الـ 12.. 12 سنة عدّوا كأنهم 12 دقيقة كل سنة وأنتِ أحسن زوجة وأحسن أم في الدنيا".



يوسف الشريف



سنوات زواج يوسف الشريف وانجي علاء

فيما نشرت إنجي علاء مجموعة صور خلال أجازتهما الصيفية عبر حسابها بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق :"كل سنة وانت طيب يا حبيبي.. 12 سنة عدوا ويارب سنين جاية كلها سعادة وحب ورضا".



انجي علاء



انجي علاء ويوسف الشريف



يوسف الشريف وانجي علاء







يوسف اشريف وانجي علاء

وقدم النجم يوسف الشريف في الموسم الرمضاني المنقضي مسلسل "كوفيد 25" والذي حقق نجاحا كبيرا فورعرضه في منتصف شهر رمضان، والذي شهد أحداث كثيرة شيقة ومثيرة ، بدأت أحداثها فى عام 2025 بتوقع دكتور ياسين المصرى " يوسف الشريف " وجود فيروس جديد من الممكن أن ينتشر خلال الفترة القادمة ، حيث كان يعمل طبيب وتم إقالته بسبب خطأ طبى أدى لوفاة المريض ، ومن ثم بدأ فى عمل فيدوهات كيوتيوبر على مواقع التواصل الإجتماعى ، بدأت أعراض الفيروس الجديد تظهر على بعض الأشخاص على مستوى العالم خرج دكتور ياسين على الناس على الناس من خلال فيديو يحظرهم من هذا الفيروس .

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.