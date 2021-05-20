هكذا احتفلت إنجي علاء بعيد زواجها من يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت المؤلفة إنجي علاء، متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفالها بمرور ١٢ عاما على زواجها من الفنان يوسف الشريف الذي يوافق يوم ٢٠ مايو من كل عام.

ونشرت إنجي، صورا لها مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي.. ١٢ سنة.. ويا رب سنين جاية كلها سعادة وحب ورضا.. عيد جوازنا".

وتزوج الشريف من إنجي عام 2009، بعدما انتهى من تصوير أولى بطولاته السينمائية فيلم "العالمي" الذي شاركته فيه الممثلة أروى وصلاح عبدالله واحتفل بعقد قرانه في سرية تامة بمشيخة الأزهر في حفل عائلي بسيط حضره عدد من الأصدقاء المقربين، منهم زينة ومحمد الشقنقيري ومحمد حفظي.

وخاضت إنجي علاء دراما رمضان المنقضي بكتابة مسلسل "كوفيد 25" وشاركت بالتمثيل فيه، وهو من بطولة زوجها الفنان يوسف الشريف

مسلسل "كوفيد 25" تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم.