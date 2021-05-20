جمال سليمان لمصراوي: وجود سميحة أيوب في "الطاووس" أعطاه قيمة وكنا تحت مظلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أشاد الفنان جمال سليمان بمشاركة الفنانة سميحة أيوب بمسلسل "الطاووس" الذي عرض في شهر رمضان المنقضي.

وقال "سليمان" في تصريحات خاصة لمصراوي: "الفنانة سميحة أيوب جارتي وبيني وبينها عشرة عمر وعلاقة وطيدة جدا، وكانت مفاجأة كبيرة جدا من قلبي وجود الأستاذة سميحة في هذا العمل وأنها توافق على النص".

وأضاف: "وجود سميحة أيوب في المسلسل، كان إضافة وقيمة كبيرة، وهي سيدة عظيمة وواحدة من السيدات الرائعات في تاريخ الفن العربي، ولها مساهمات كبيرة جدا في المسرح والتليفزيون والسينما، ووجودها بهذا العمل أعطاه قيمة وهي اسم كبير، وكلنا كنا تحت مظلة السيدة سميحة أيوب في العمل ".

مسلسل" الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، هبة عبدالغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، وفرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، أشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، إخراج رؤوف عبدالعزيز.