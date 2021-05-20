نادية الجندي تنعى ابنة المحامي فريد الديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قدمت الفنانة نادية الجندي، العزاء للمحامي فريد الديب في وفاة ابنته الدكتورة إيمان الأستاذ بجامعة القاهرة.

وكتبت "الجندي" عبر حسابها الرسمي على إنستجرام : "أتقدم بأحر التعازي للمحامي السيد فريد الديب في وفاة ابنته الدكتورة إيمان فريد الديب.. ربنا يرحمها يا رب".

وأضافت: "خالص التعازي والمواساة له وللعائلة الكريمة.. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن ابنة المحامي فريد الديب، توفيت أمس الأربعاء، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وشيع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.