إعلان اللائحة الرسمية لأفلام مهرجان كان في 3 يونيو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مايو 2021 10:41 صباحاً - تم تأجيل المؤتمر الصحفى للدورة 74 من مهرجان كان السينمائى حتى 3 يونيو هذا العام، والسبب في التأخير هو كثرة الأفلام التي تم تقديمها للمهرجان حيث يتوقع المسؤولون أن تكون المسابقة أكبر من المعتاد هذا العام.

وبحسب موقع "Yahoo" يقام المهرجان الذي طال انتظاره في الأصل في شهر مايو من كل عام، ولكن بسبب جائحة COVID-19 المستمرة، تم دفع مهرجان كان السينمائي لعام 2021 من التواريخ المعتادة في مايو إلى 6-17 يوليو.

تم استبدال حدث العام الماضي ، الذى تم إلغاؤه ، بحدث منخفض المستوى في أكتوبر يعرض أفلامًا قصيرة ولكن بدون قائمة نجوم السينما A-star والمخرجين والمنتجين.

فيلم الإفتتاح

مهرجان كان السينمائي- الصورة من حساب مهرجان كان على إنستغرام

ومن المقرر أن يُفتتح الحفل بالدراما الجديدة "أنيت" للمخرج الفرنسي "ليوس كاراكس" يوم 6 يوليو.

عند الإعلان عن العرض الأول ، قال مدير مهرجان كان "تييري فريمو" : "لم نكن نحلم بلم شمل أجمل مع السينما والشاشة الفضية، في قصر المهرجانات حيث تأتي الأفلام لتأكيد روعتها."

الأفلام المشاركة حتى الآن

تم تأكيد مشاركة فيلم الإثارة والتشويق " بينيديتا " للمخرج "بول فيرهوفن" وفيلم " آنيت" للمخرج "ليوس كاراكس" في مهرجان الأفلام.

ومن بين الأفلام التي تم بحثها لنسخة هذا العام دراما "يوم العلم" بطولة الممثل والمخرج "سيان بين" إلى جانب ابنته "ديلان بن" وابنه "هوبر بن" و"جوش برولين" و"مايلز تيلر".

وتشمل تكهنات أخرى عن مشاركة دراما الجريمة والإثارة "قوة الكلب" لـ"جان كامبيون" والتي تتناولها Netflix.

صانعو الأفلام المشاركين بالمهرجان

نجم كرة القدم مارادونا في مهرجان كان- الصورة من حساب مهرجان كان على إنستغرام

من بين قائمة صانعي الأفلام الدوليين المتوقع عودتهم في مهرجان كان : "جاك أوديارد" مع "باريس، المنطقة 13" ، "أشجار فرهادي" مع دراما باللغة الفارسية "بطل"، "ناني موريتى" مع "ثلاثة طوابق" ، "جوليا دوكورناو" مع دراما الرعب "تيتان"، "إيمانويل بيركو" مع "دي سون فيفانت"، "ميا هانسن-لوف" مع "جزيرة بيرجمان" و"كيريل سيريبرينكوف" مع فيلم " بيتروف فلو".

رئيس لجنة التحكيم

ومن المتوقع أن يتولى رئاسة لجنة التحكيم المخرج السينمائي الأمريكي "سبايك لي" حيث تم تعيينه رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان كان في يناير 2020 ولكنه لم يتول المنصب الخدمة بسبب إلغاء الحدث.

فرنسا على وشك توديع فيروس كورونا

خرجت الأمة مؤخرًا من الإغلاق الثالث ومن المقرر إعادة فتح دور السينما وجميع الأماكن الثقافية في 19 مايو بعد إغلاق دام سبعة أشهر تقريبًا بعد تحسن الوضع الصحي في البلاد.

وقد أبلغت السلطات الصحية الفرنسية عن انخفاض في عدد حالات العلاج في المستشفيات ، فضلاً عن زيادة أسبوعية بنسبة أقل من 2 في المائة من حالات COVID-19 الجديدة اعتبارًا من يوم الخميس لأول مرة منذ عام تقريبًا. كما انخفض عدد الوفيات أيضًا إلى 200 حالة ، وهو أدنى مستوى منذ 26 أكتوبر 2020.