الأمير هاري يطلق مقطعاً دعائياً لسلسلة الصحة العقلية وإطلالة مميزة من زوجته ميغان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مايو 2021 10:41 صباحاً - عرض دوق ساسكس مقطعاً دعائياً عاطفياً جديداً لسلسلة برنامج الصحة العقلية الجديد مع "أوبرا وينفري" الذي سيُعرض علىApple TV +.

وبحسب موقع "ديلي ميل" يتضمن المقطع الدعائي لبرنامج The Me You Can't See (أي ذاتي التي يتعذر عليكم رؤيتها) الذي تبلغ مدته دقيقتان لمحة من جنازة الأميرة "ديانا" عام 1997 ، ويظهر "هاري" الذي كان يبلغ من العمر 12 عاماً آنذاك، واقفاً منحني الرأس إلى جانب والده الأمير "تشارلز" بينما يمر نعش والدته من أمامه. يمكن رؤية "تشارلز" وهو يتحدث إلى ابنه الحزين كما تقول إحدى المعلقات الصوتية في الموسيقى الدرامية: "معاملة الناس بكرامة هي الفعل الأول".

وظهر "هاري" في محادثة مع "وينفري" قائلاً: "اتخاذ قرار تلقي المساعدة ليس علامة ضعف، بل إنه علامة قوة في عالمنا اليوم أكثر من أي وقت مضى."

كما يعرض المقطع الدعائي "ميغان" و"آرتشي" وتلميحًا رئيسيًا إلى أن الدوق سيبدي تصريحات مرة أخرى حول العائلة المالكة وعلاقته بوالده الأمير "تشارلز".

ضيوف البرنامج

المقطع الدعائي لسلسلة برنامج The Me You Can't See- الصورة من موقع Archwell

ويبدأ عرض برنامج The Me You Can't See يوم الجمعة وهو من إعداد "هاري" و"وينفري" ، وسيتضمن مقابلات دامعة مع المغنية "ليدى غاغا" والممثلة "جلين كلوز" وملكة برنامج الدردشة الأمريكية "أوبرا" نفسها بالإضافة إلى فيلم عن لاجئ سوري اسمه "فوزي" - وُصف بأنه بطل في البرنامج - وهم يتحدثون عن الصحة العقلية.

وجاء في موقع Archewell التابع للدوق والدوقة أنهما سيجريان مناقشات صادقة حول الصحة العقلية والراحة النفسية بينما يكشفان تجاربهما الشخصية وصراعاتهما.

هجوم آخر من "هاري" على عائلته

إطلالة ميغان خلف هاري- الصورة من حساب royal Sussex على إنستغرام

من المرجح أن يُنظر إلى العرض الترويجي الذي مدته دقيقتان، والذي تم إصداره على موقع Archewell على الويب ويوتيوب، على أنه هجوم شائك آخر على العائلة المالكة ويثير ألمًا جديدًا لـ"تشارلز" ، بعد أيام من إطلاق "هاري" انتقادًا آخر للعائلة المالكة. فقد بدا أنه يشير إلى أن والده والملكة ودوق أدنبره فشلوا كأهل. وصرح "هاري" أنه يريد كسر حلقة الألم والمعاناة الموروثة من أجل أطفاله. وقال عن الأمير "تشارلز" : "لقد عاملني بالطريقة التي عومل بها. فكيف يمكنني تغيير ذلك لأطفالي؟". ثم وصف حياته بأنها مثل حديقة الحيوانات.

وتحدث "هاري" سابقاً عن الاضطرابات العاطفية التي واجهها بعد وفاة والدته عام 1997 قبل أن يحصل على المساعدة بعد فترة من الفوضى الكاملة.

جدير بالذكر أن عائلة ساسكس قدمت سلسلة من الادعاءات الضارة حول العائلة المالكة عندما استجوبتهما "وينفري" في وقت سابق. فقد اتهم الزوجان أحد أفراد العائلة المالكة ليس الملكة أو فيليب - بإثارة مخاوف بشأن مدى قتامة لون بشرة ابنهما "آرتشي" قبل ولادته. وقالت "ميغان" أيضًا أنها طلبت المساعدة عندما كانت لديها ميول انتحارية ، لكنها لم يُقدم لها أي دعم.

رد فعل إنتقادات "هاري" على البريطانيين

صورة مجمعة لـديانا وميغان ووالدتها بمناسبة يوم الأم- الصورة من حساب هاري على إنستغرام

قالت "كاتي نيكول" الخبيرة في العائلة الملكية: "إن تعليقات وإنتقادات "هاري" الأخيرة تركت البريطانيين في قدر كبير من الصدمة والإحباط لدرجة أنه ذهب إلى أبعد ما فعله.''

وأضافت "نيكول": "يعتقد الكثير من الناس هنا أن الأمير "هاري" قد تخطى علامة في الحديث شخصيًا عن والده، وعلاقته به، فيما فسره معظم الناس على أنه طريقة انتقادية تمامًا."

إطلالة "ميغان" في العرض الترويجي

يمكن رؤية "ميغان" وهي تنظر من فوق كتف "هاري" إلى جهاز كمبيوتر وهي ترتدى قميص "Raising The Future" من قبل المصمم البريطاني Mere Soeur ، الذي يصنع الملابس الموجهة للأمهات، واصفاً الأبوة والأمومة بأنها أعظم وأصعب وظيفة يمكن الحصول عليها على الإطلاق. كما تظهر الدوقة أيضًا وهي تحتضن ابنهما "آرتشي".

هذا القميص تحديداً الذي اختارته "ميغان" للظهور به فى تلك السلسلة المهمة يهدف إلى التوعية بأهمية الصحة النفسية للأمهات وتوعيتهن لتربية أطفالهن بالطريقة السليمة.