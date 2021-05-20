شيريدان سميث تخرج بشكل غامض من  حفل توزيع جوائز Brit Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مايو 2021 10:41 صباحاً - انسحبت الممثلة "شيريدان سميث" بشكل غامض من تقديم حفل جائزة BRIT Awards حيث تم تصوير الممثلة وهي تخرج من الحفل قبل أكثر من ساعة من نهاية العرض.

وبحسب موقع "ميرور" كانت "شيريدان" البالغة من العمر 39 عامًا قد دُعيت إلى حفل الموسيقى يوم الثلاثاء الماضي لتقديم جائزة أفضل مجموعة بريطانية بجانب "أولى مورس" ، 37 عامًا، و"آدم لامبرت" ، 39 عامًا، وهما من النجوم المشاركين في برنامج ITV الجديد Starstruck حيث كانت خطة الحفل هي أن يقوم الثلاثي بالترويج لبرنامجهم الجديد Starstruck ، لكن "شيريدان" قررت أن تظل بعيدة عن الأنظار. وهذا يعني أن "أولى" و"آدم" قدما الجائزة بمفردهما.

سبب الإنسحاب

شيريدان سميث على السجادة الحمراء- الصورة من موقع ميرور

قال أحد المطلعين على التلفزيون أن "شيريدان" اختارت عدم الظهور على خشبة المسرح خلال البث المباشر لأنها تريد الإحتفال بأول ليلة لها منذ تخفيف الإغلاق وكونها أصبحت أماً في مايو الماضي. لذلك اختارت أن تقضي وقتًا ممتعًا حيث أنجبت "شيريدان" طفلها الأول "بيلي" في مايو 2020 وذلك على الرغم من أن جوائز Brit Award تمثل المرة الأولى التي تحضر فيها "شيريدان" حدث السجادة الحمراء منذ وصول ابنها في مايو الماضي.

الأمومة غيرت نظرة "شيريدان" في الحياة

وقد اعترفت "شيريدان" في شهر ديسمبر الماضي- في خضم الإغلاق – بأن كونها أمًا غيّر نظرتها للحياة. قالت : "تغيرت أولوياتي كلها. لا أريد الذهاب إلى النوادي الليلية أو الاحتفال. أنا في السرير بحلول التاسعة مساءً ، ومن بين كل الأشياء التي فعلتها، أشعر أنني حقًا حققت شيئًا ما. مهما فعلت من قبل ، لم أشعر أبدًا بالفخر بنفسي. لكن الآن ، بعد أن أصبحت أماً، أشعر بالفخر بشكل لا يصدق."

وصرحت "شيريدان" أنها تعتبر أن تكون أماً بمثابة فرصة ثانية . وهي عازمة على البقاء في مكان جيد للطفل.

ولم تكشف الممثلة عن أي تفاصيل أخرى عما كان يحدث خلف الأبواب المغلقة فى حياتها.