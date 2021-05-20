إيما ستون تعترف بإعجابها بليوناردو دي كابريو: “كان حب حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تحدثت الممثلة الأميركية، إيما ستون، عن حصولها على جائزة أفضل ممثلة، في حفل توزيع جوائز الأوسكار التاسع والثمانين في فبراير 2017، والذي قدمه النجم ليوناردو دي كابريو.

وأثناء ظهورها في برنامج The Jess Cagle Show، قالت ستون (32 عاماً) إن حصولها على جائزة الأوسكار عام 2017، عن دورها في فيلم “La La Land”، كان بمثابة حلم، مشيرة إلى أن الأمر ببساطة يتعلق بليوناردو دي كابريو.

وقالت ستون: “لقد رأيت فيلم تيتانيك سبع مرات، وكان دي كابريو بالنسبة لي حب حياتي، كان لديَّ صورة في غرفة نومي موقعة، حصلت عليها في عيد ميلادي، عندما كان عمري 12 عاماً”.

وأضافت: “كنت أسير إلى ليوناردو في أكثر اللحظات السريالية بحياتي، ولم أكن أستطع أن أصدق ذلك”.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 4 سنوات على تلك الليلة، فإن الممثلة لم تفقد شعور الطفولة تجاه دي كابريو، مشيرة إلى أن النجم العالمي لطيف للغاية.

وأشارت ستون إلى أنه من الظلم ربط أحد الممثلين بشخصية أداها سابقاً، إلا أنها لا تستطيع إلا أن تربط دي كابريو بدوره الشهير في فيلم “تيتانيك” عام 1996.