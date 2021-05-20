ياسمين صبري تتبادل الغزل مع زوجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لفتت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأنظار بعد نشر صور جديدة من عطلتها التي تقضيها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وفي صورة نشرتها على حسابها على "أنستقرام"، ظهرت ياسمين صبري في الصور بفستان أبيض ممسكة في يدها قبعة، معلقة على الصور "ممتنة للأبد".





وفي وقت سابق أيضا، نشرت ياسمين صورا جديدة عبر حسابها على "أنستقرام" من أحد الشواطئ الساحلية بالغردقة خلال قضائها إجازة العيد.

وحرص كلا الزوجين على توجيه رسائل إلى الطرف الآخر.

وجاءت رسائلهما في شكل أوصاف، حيث وصف أبو هشيمة زوجته في الصورة بأنها "جميلته من الداخل والخارج"، بينما أشارت ياسمين صبري إلى زوجها بأنه "نصفها القوي".



