"شكوكو" أحدث أفلام كريم محمود عبد العزيز بتوقيع ماندو العدل

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المخرج ماندو العدل خلال أيام تحضيرات فيلمه الجديد شكوكو" للفنان كريم محمود عبد العزيز، العمل من تأليف إبراهيم عيسى، ويجرى مخرج العمل حاليا ترشيح الفنانين المشاركين بالإتفاق مع الجهة المنتجة، حيث سيتم الإعلان عنهم عقب التعاقد، والفيلم يعد العمل الثاني الذي يجمع إبراهيم عيسي وماندو العدل .

يذكر أن آخر أعمال المخرج ماندو العدل، هو مسلسل "بين السما والأرض"، وعرض خلال السباق الرمضاني الحالي، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، وتولى بطولته كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.