دار نشر بريطانية تعرض كتابا تفاعليا حول "إكسبو 2020"

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

تعرض دار النشر البريطانية "أوستن ماكولي" خلال مشاركتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل كتابا تفاعليا حول معرض "إكسبو 2020 دبي".



جاء ذلك خلال مشاركة الدار البريطانية في مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي انطلق الأربعاء بمركز إكسبو الشارقة.

ويأتي الكتاب على هيئة أنشطة تفاعلية لشخصيات إكسبو 2020 دبي لمساعدة الأطفال على التفاعل بشكل كامل مع مواضيع إكسبو مثل " تواصل العقول وصنع المستقبل " و"الفرص، والتنقل والاستدامة" .

ويتضمن كتاب الأنشطة الخاص بشخصيات إكسبو أكثر عن 50 نوعا من الألغاز والألعاب والاختبارات والحقائق حول البيئة والاستدامة والتكنولوجيا وبالرغم من أن الكتاب مخصص للأطفال إلا أنه سيكون ممتعا لجميع أفراد الأسرة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن جيد روبرتسون، مدير النشر الدولي في دار أوستن ماكولي للنشر: "لا يسعنا الانتظار حتى موعد انطلاق إكسبو دبي في أكتوبر القادم لكي نرى القراء الصغار وردود فعلهم على هذا الكتاب التعليمي النابض بالحياة لذا نتطلع إلى إثارة اهتمام الأطفال حلال المهرجان القرائي للطفل لاسيما حول الموضوعات المهمة المتمثلة في الاستدامة والتكنولوجيا".

وسيكون زوار مهرجان الشارقة القرائي للطفل أول من يستطيعون شراء النسخ الأولى من الكتاب إلى جانب التقاط صورة تذكارية مع شخصيات إكسبو وغيرها من المفاجآت الحصرية خلال مهرجان الشارقة القرائي للطفل وسيتاح للأطفال الحاضرين أيضا المشاركة في نشاط موضوعي عن الاستدامة في جناح أوستن ماكولي للنشر.