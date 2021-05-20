مصر تفتتح متحفين بمطار القاهرة يضمان 363 قطعة أثرية

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

افتتحت وزارة السياحة والآثار المصرية، متحفين في مطار القاهرة الدولي، في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.



وقالت الوزارة في بيان إن المتحفين اللذين تم إنشاؤهما في صالتي الوصول رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي يضمان 363 قطعة أثرية.

وأضاف البيان أن من المقرر افتتاح متاحف مماثلة في مطارات أخرى بجميع أنحاء البلاد.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تأمل فيه مصر في زيادة أعداد الزائرين هذا العام بعد أن لحقت بصناعة السياحة أضرار شديدة بسبب جائحة "كوفيد-19" في عام 2020.

وقال وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني: "نفتتح متحفين صغيرين جديدين في صالتي الوصول 2 و3 بمطار القاهرة الدولي. الأول في الصالة رقم 2 يحتوي على 304 قطع تنتمي إلى جميع عصور الحضارة المصرية منذ فترة ما قبل الأسرات والعصر الفرعوني والعصرين اليوناني والروماني، و(علاوة على) الآثار اليهودية والمسيحية والإسلامية إضافة إلى بعض القطع الأثرية من العصر الحديث. في المبنى رقم 3، يوجد 59 قطعة وهي مجموعة متنوعة كما ترون".

وأضاف "أعتقد أن الزيارة ستكون جذابة للغاية للسياح والمصريين المغادرين من مطار القاهرة الدولي وكذلك المسافرين العابرين (ترانزيت) في القاهرة. رسوم التذكرة معقولة جدا. قيمتها حوالي 3 دولارات للسياح والهدف هو عرض حضارة مصر العظيمة عليهم قبل مغادرة القاهرة".