الفنانة المصرية منى زكي تكشف جوانب خفية من حياة والدتها

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

حل أبطال مسلسل "لعبة نيوتن": منى زكي، ومحمد فراج، وسيد رجب، ضيوفا ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، تقديم الإعلامية لميس الحديدي.



وكشفت الفنانة المصرية منى زكي خلال اللقاء عن أسرار زواج والدتها في عمر 14 سنة قائلة: "والدي كان يحترم ويقدر المرأة، وجمعته بوالدتي قصة حب جميلة، بدأت عندما تعرضت والدتي لظروف صعبة وعمرها 14 عاما، إذ خسر والدها ثروته، ومن فرط الخوف عليها اضطرت والدتها لتزويجها لرجل يكبرها في العمر بكثير".

وأضافت: "كانت والدتي في هذه المرحلة لا تعرف يعني إيه جواز، وقضت 4 شهور من حياتها مع زوج أكبر منها بكتير جدا، وعندما حملت هربت منه وذهبت للإقامة عند خالتها، لعجزها عن التكيف مع هذه الحياة".

وتابعت: "فكرت والدتي في استكمال تعليمها، وفضلت قاعدة عند خالتها وكملت تعليمها، و(بابايا) شافها وحبها، وعارف إنها متجوزة ومخلفة وخد كل ده في حضنه وحبها حقيقي.. وشايف إن دي حاجات ما كسرتهاش وقوتها أكتر، وكان كتير هو اللي يتسند عليها.. وأول ما كملت تعليمها انفصلت وتزوجته".

وتطرقت منى زكي في حديثها لمسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض في رمضان الماضي قائلة: "السبب وراء نجاح مسلسل لعبة نيوتن هو أوراق العمل الجيدة للغاية، وجهد المؤلف".

وأشارت إلى أنها اكتشفت مع عرض الحلقات أن العمل يحتوى على فكرة رائعة قائلة: "أدركت أننا نمتلك قماشة حلوة أوي لأن ورق العمل معمول حلو جدًا بسبب المؤلف وكل فنان أدى دوره في العمل بصدق وضمير".