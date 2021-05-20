أول تعليق رسمي مصري على ظهور هنا الزاهد في قمرة قيادة طائرة

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، الأربعاء، بيانا بشأن صورة الفنانة المصرية هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة.



وقالت في بيانها، إن "صورة الفنانة هنا الزاهد، التي تظهر وهي جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خارج نطاق سلطة الطيران المدني المصري".

وأضافت أن "هذه الطائرة ليست طائرة مصرية وخارج المجال الجوي المصري"، وذلك في أول تعليق رسمي على الواقعة.

وأوضحت أنه "تم التواصل مع الفنان أحمد فهمي، زوج الفنانة هنا الزاهد، الذي أفاد بأن هذه الرحلة كانت على متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنجبار إلى سيرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصري".

وكانت هنا الزاهد قد نشرت عبر حسابها على "أنستقرام"، صورة جديدة لها من رحلة سياحية، وهي تجلس بجوار قائد الطائرة، ليتفاعل الكثير من متابعيها على مواقع التواصل مع الصوة، فيما كثرت التساؤلات حول مدى قانونية وجودها في قمرة القيادة.

وأعاد ذلك إلى الأذهان أزمة الفنان المصري محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بعد نشر صورة لهما من داخل كابينة طائرة كان يقودها ما تسبب بإقالة الأخير من عمله، وسحبت وزارة الطيران المدني المصرية ترخيصه مدى الحياة، بعدما سمح للممثل بالدخول إلى مقصورة الطائرة.

وتوفي قبل 3 أسابيع، الطيار صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان، في أحد المستشفيات الخاصة، الذي كان يعالج فيها، بعد تعرضه لأزمة صحية، وذلك بعد أيام من حصوله على حكم قضائي بتعويضه بـ6 ملايين جنيه.