شكرا لقرائتكم خبر عن 56 مليون دولار إيرادات فيلم Wrath of Man فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Wrath of Man إيرادات وصلت لـ 56 مليونًا و 274 ألف دولار ، منذ طرحه يوم 7 مايو الجارى، حيث إنقسمت الإيرادات بين 14 مليون و874 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و41 مليونًا و400 ألف دولار أمريكى بـ دور العرض حول العالم.

وفيلم Wrath of Man هو إعادة إنتاج للفيلم الفرنسي "Cash Truck" الذي أنتج عام 2004 للمخرج نيكولا بو خرييف، ويتتبع الفيلم ستاثامزإتش، حارس أمن شاحنة نقدي جديد غامض وبعيون متوحشة والذي يصادف أنه يتمتع بمهارات احترافية للدفاع عن النقود عندما تحدث محاولة سرقة مليئة بالانتقام.

فيلم Wrath of Man من بطولة كل من جايسون ستاثام، هولت مكالاني، روتشي ويليامز، جوش هارتنيت، جيفري دونوفان، سكوت ايستوود، آندي جارسيا، ديوبيا أوباري.

ومرعقد ونصف منذ أن عمل جاي ريتشي وجيسون ستاثام معًا، لكن Wrath of Man هو التعاون الإخراجي الرابع لـ Ritchie مع Jason Statham، يأتى هذا فيما كشف النجم جيسون ستاثام عن البوستر الرسمي لفيلم Wrath Of Man، وتميز جيسون ستاثام، خلال البوستر الرسمي للفيلم بظهوره منفردًا بدون أى من النجوم المشاركين معه فى العمل، حيث بدا عليه العبوث بصورة كبيرة، في حين تلطخت يديه بالدماء، ما يعكس الأكشن الذى سيطغى على الفيلم.

ويعتبر جيسون ستاثام واحد من أشهر نجوم الأكشن على مستوى العالم، حيث اعتاد أن يكون من أهم ممثلي أفلام الحركة التي تعتمد على الفنون القتالية بالتحديد، وأضاف إلى جمهوره شريحة أكبر في السنوات السابقة بمشاركته في سلسلة أفلام fast and furious مع النجمين فان ديزل وذا روك.

واشتهر جيسون ستاثام ببطولة أفلام الأكشن في الألفية الجديدة حيث بزغ نجمه في مجموعة من الأفلام مثل The Mechanic وCrank بالإضافة إلى Death Race وغيرها من الأفلام التى حققت إيرادات كبيرة.