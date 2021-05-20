بكلمات مؤثرة.. زينة تنعى ابنة فريد الديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة زينة، إيمان الديب ابنة المحامي فريد الديب، بكلمات مؤثرة، والتي وافتها المنية صباح الأربعاء.

وكتبت زينة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "البقاء والدوام لله.. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك ويعفو عنك يا إيمان يا أطيب وأجدع وآآدب خلق الله".

وأضافت: "ربنا يصبرك يا حنان إنتِ وأسرتك يا رب.. قلبي واجعني أوي يا رب.. أدعولها أرجوكم".

جدير بالذكر أن ابنة المحامي فريد الديب، الأستاذة بجامعة القاهرة، توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا، وشيعت جنازتها أمس الأربعاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.