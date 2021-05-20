فن ومشاهير

بكلمات مؤثرة.. زينة تنعى ابنة فريد الديب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة زينة، إيمان الديب ابنة المحامي فريد الديب، بكلمات مؤثرة، والتي وافتها المنية صباح الأربعاء.

وكتبت زينة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "البقاء والدوام لله.. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك ويعفو عنك يا إيمان يا أطيب وأجدع وآآدب خلق الله".

وأضافت: "ربنا يصبرك يا حنان إنتِ وأسرتك يا رب.. قلبي واجعني أوي يا رب.. أدعولها أرجوكم".

جدير بالذكر أن ابنة المحامي فريد الديب، الأستاذة بجامعة القاهرة، توفيت جراء إصابتها بفيروس ، وشيعت جنازتها أمس الأربعاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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