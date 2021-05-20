عمر السعيد يتضامن مع الشعب الفلسطيني: اللهم انصر الحق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تضامن الفنان عمر السعيد مع الشعب الفلسطيني في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء فلسطين في القدس المحتلة وقطاع غزة.

ونشر "عمر"، صورة للمسجد الأقصى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اللهم انصر الحق، مصر تدعم اخوانها من أهل فلسطين الحبيبة".

وشهدت الآونة الأخيرة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ما أدى لإصابة العشرات من الشعب الفلسطيني.

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.