بعد مشاركته في "الاختيار ٢".. نجل ماجد الكدواني: "رفضت ٣ عروض بأمريكا لتجسيد الإرهابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان الشاب يوسف الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني، رفضه ٣ عروض فنية بالولايات المتحدة الأمريكية لتجسيد شخصية الإرهابي، مؤكدا قبول تقديمها بمسلسل "الإختيار ٢" الذي عرض في دراما رمضان المنقضي ٢٠٢١.

وقال يوسف، ببرنامج "ذا انسايدر" : "جالي ٣ عروض لما كنت في أمريكا لتجسيد دور الإرهابي، لأني مكنتش مبسوط إني أعملهم، ومكنتش عايز أشوه صورة العرب".

وأضاف: " لما جيت من برة، كان أول دور لي في الدراما بمسلسل (الاختيار ٢)، وجسدت فيه دور إرهابي، واللي كان عاجبني إن الدور مكنش إرهابي بعنف وشرير، ولكنه كان دور مختلف شوية، وفيه خبث شوية وبيهرب أوراق عسكرية في مصر للخارج".

مسلسل "الاختيار 2" إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة، ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان.